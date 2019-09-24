دعت سفارة الكويت في مسقط اليوم الثلاثاء رعاياها الموجودين في سلطنة عمان وخاصة المناطق المتوقعة ضمن مسار اعصار (هيكا) إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر.

وأكدت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ضرورة اتخاذ المواطنين الكويتيين التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم وخاصة الموجودين بالمناطق الواقعة ضمن المسار المتوقع لإعصار (هيكا) كمحافظتي الوسطى والشرقية وبالأخص ولايات الدقم ومصيرة ومحوت.

وحث البيان على عدم ارتياد البحر او عبور الاودية اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء لحين استقرار الحالة الجوية داعيا المواطنين الكويتيين الى ضرورة اتباع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية في المناطق التي يتواجدون بها.

كما دعا المواطنين الكويتيين الموجودين في سلطنة عمان الى التواصل مع السفارة في مسقط عند الحاجة على الارقام التالية: 0096824699626 0096824696097 0096824696095 اضافة الى رقم الطوارئ (0096892870055).

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية قد اعلنت في اخر تحديث لها أن مركز إعصار (هيكا) المداري يبعد 80 كيلومترا عن سواحل سلطنة عمان.