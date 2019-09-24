ميسي يقود هجوم برشلونة أمام فياريال

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لخوض مواجهة فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الليجا.

وشهدت التشكيلة، ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أساسيًا لأول مرة هذا الموسم، بينما تواجد النجم الشاب أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وفرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو، آرثر ميلو، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، ليونيل ميسي، جريزمان، لويس سواريز

فيما جاءت تشكيلة فياريال كالآتي:

أسينخو، ألبيول، باو، جيرارد، كازورلا، إيبورا، شوكويزي، كوينتيلا، أنجويسا، بينيا، أونتيفيروس