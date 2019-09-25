وقعت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان عقد تطوير طريق العبدلي السريع بقيمة اجمالية 88 مليون دينار كويتي (نحو 280 مليون دولار امريكي).

وقالت رمضان في بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية اليوم الاربعاء ان الطريق يمتد من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي جنوبا.

واضافت ان المشروع الذي وقعت الوزيرة رمضان عقده الاسبوع الماضي يعد احد المشاريع الحيوية والهامة لربط مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بشبكة الطرق السريعة في الكويت اذ يربط مدينة (جنوب المطلاع) السكنية بطريق العبدلي الرئيسي مع توفير مداخل ومخارج للمدينة.

وذكرت ان المشروع هو المرحلة الثانية من تطوير طريق العبدلي الذي يخدم مدينة المطلاع السكنية استكمالا للمرحلة الاولى من تطوير طريق العبدلى وهو العقد (هـ ط/245) الذي تم توقيعه في 28 اغسطس الماضي مع الشركة التركية (Makyol Insaa Tanayi Turizem V.E Ticaret A.s).

وبينت انه سيتم من خلال هذين المشروعين توفير مداخل ومخارج اضافية لخدمة المدينة وربطها مع شبكة الطرق السريعة بما يحقق سهولة وانسيابية في الحركة المرورية لقاطني المدينة وبما يتوافق مع الكثافة السكانية والحجم المروري المتوقع مستقبلا في هذه المدينة.

من جهتها قالت المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل بالانابة سهى اشكناني وفق البيان ان العقد تم توقيعه مع المقاول العالمي الشركة الايطالية (ITINERA S.P.A) ووكيلها المحلي شركة (يوسف يحيي المتروك) للمقاولات العامة للمباني.

واضافت اشكناني ان مدة تنفيذ المشروع ستستغرق ثلاث سنوات وسيكون الاشراف من خلال فريق مشكل من قبل (هيئة الطرق) وفريق الدعم الفني التابع للهيئة.

واوضحت ان هذا المشروع سيربط بين مدخل مدينة المطلاع وبين وصلة الطريق الاقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا بطول إجمالي 26 كيلومترا وسيتم توسعة الطريق القائم من ثلاث حارات إلى خمس حارات بكل اتجاه.

وتابعت ان المشروع يشمل ايضا انشاء ثلاثة تقاطعات رئيسية حرة الحركة وستة جسور علوية اضافة الى تنفيذ شبكات البنية التحتية وخدمات اخرى.

وافادت اشكناني انه سيتم نقل او ترحيل بعض الخدمات القائمة الى مسارات محددة لتوفير المساحات اللازمة لانشاء الطرق والجسور.