رابطة الليجا تعلن موعدًا مفاجئًا للكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، في الدور الأول من عمر الليجا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإن مباراة الكلاسيكو ستقام يوم 26 أكتوبر/تشرين أول المقبل، في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي لإسبانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الليجا.

وأشارت إلى أن برشلونة سيخوض المباراة، في ظل تمتعه براحة أقل 24 ساعة من ريال مدريد، عقب مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنه سبق إقامة مباراة الكلاسيكو في الساعة الواحدة ظهرًا في ديسمبر/كانون أول 2017، وكان ذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، قبل خوض مباراة الجولة السادسة، مقابل 10 نقاط في جعبة برشلونة رابع الترتيب.