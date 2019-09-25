قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأربعاء أن المسلمين الأكثر تضررا من خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز في العالم.

جاء ذلك في كلمة لاردوغان نقلتها وكالة (اناضول) التركية للانباء خلال فعالية برئاسة تركيا وباكستان بعنوان (مكافحة خطاب الكراهية) وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الرئيس التركي ان “مواقع العمل والمساكن وأماكن العبادة التابعة للمسلمين تستهدف يوميا من قبل الجماعات العنصرية والفاشية”.

واعتبر أن تركيا التي لديها 5ر6 ملايين مواطن يقيمون في الخارج تتأثر بخطاب الكراهية والهجمات مؤكدا ان بلاده لا يمكنها التغاضي عن هذه القضية.

وشدد على ضرورة ألا يندرج خطاب الكراهية ضمن حرية الفكر والرأي رافضا الجمع بين الاسلام دين السلام و”الارهاب”.

من جانبه دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى اتخاذ اجراءات فعالة لمواجهة خطاب الكراهية ورهاب الإسلام (اسلاموفوبيا) مشددا على ضرورة معالجة الدوافع والعواقب المترتبة على هذه الظواهر.

وأشار خان في كلمة مماثلة إلى حوادث التمييز والعنف المتزايدة القائمة على الدين والمعتقد مؤكدا أن الدين لا علاقة له ب “الارهاب”.

وأضاف أن الضرر الأكبر الذي لحق بالمسلمين ربط ظاهرة “الارهاب” بالاسلام بعد أحداث (11 سبتمبر) لافتا إلى استخدام زعماء الغرب كلمات مثل “الارهاب الاسلامي” و”التطرف الاسلامي”.