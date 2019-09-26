رفض مجلس نواب المقاطعات السويسرية اليوم الخميس تأييد مبادرة فرض حظر على النقاب وكل أنواع تغطية الوجه في سويسرا.

وذكرت وكالة الانباء السويسرية (ايه.تي.اس) أن 34 نائبا في المجلس اعترضوا على المبادرة المدعومة من تيارات اليمين السياسي المتطرف في مقابل تأييد تسعة نواب وامتناع اثنين عن التصويت.

في الوقت ذاته ايد 35 نائبا مقترح مجلس الحكم الاتحادي الرامي الى عدم تجريم النقاب ولكن معاقبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب على ان تلتزم المنقبات بالكشف عن هويتهن امام السلطات المسؤولة عندما يقتضي الامر.

وترى التيارات السياسية اليمينية الداعية لحظر النقاب انه “يمثل خطرا امنيا على البلاد وقمعا للمرأة لا يجب التساهل معه في سويسرا “.

في المقابل دافعت وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلرسوتر امام مجلس نواب المقاطعات عن حق النساء في اختيار الملابس التي تروق لهن انطلاقا من مبدأ ان المجتمع السويسري ليبرالي وهو ما يتناقض مع فرض حظر على نوع معين من الملابس.

كما اشارت إلى ان عدد المنقبات في البلاد قليل للغاية ولا يلاحظ المجتمع السويسري وجودهن الا في المناطق السياحية فقط واثناء بعض فصول السنة.

يذكر ان المجموعة المؤيدة لحظر النقاب هي ذاتها التي كانت وراء مبادرة حظر بناء المآذن في البلاد عام 2009 ونجحت في ذلك عبر استفتاء شعبي.

يشار الى أن مقاطعتي (تيتشينو) جنوبي سويسرا و(سان غالن) اقصى شرقي البلاد تحظران النقاب فوق اراضيهما بناء على نتائج استفتاء شعبي داخلي.

ويبلغ عدد مسلمي سويسرا قرابة 470 الف نسمة اغلبهم من تركيا ودول البلقان فيما لا يتجاوز عدد المنقبات بينهم الا العشرات.

ويمثل مجلس نواب المقاطعات الغرفة الثانية من البرلمان السويسري ويضم في عضويته 46 عضوا في حين تضم الغرفة الأولى (مجلس النواب) 200 عضو.