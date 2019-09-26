أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الكويتية ومديرها العام الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح أن ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية بأن مياه البحر سوف تغمر 80 في المئة من جزيرة بوبيان غير صحيح.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه وفقا للتقارير الخاصة بالهيئة وتلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيير المناخي فإن الأبحاث العلمية أثبتت ارتفاع منسوب سطح البحر بمعدل 15 سنتيمترا خلال المئة سنة الماضية.

وأضاف أنه مع ازدياد غازات الاحتباس الحراري فإن “هناك احتمالا لزيادة المنسوب إلى 6ر3 مليمتر سنويا خلال المئة سنة المقبلة وهي فرضية علمية إذا كانت زيادة درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين.

وذكر أنه إذا زادت درجة الحرارة عن المعدل بسبب زيادة الغازات المنبعثة فسيزداد معدل منسوب البحر إلى نصف متر فقط خلال المئة سنة المقبلة بسبب ازدياد ذوبان الثلوج وازدياد درجة حرارة البحر.

وأشار إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على الدول ذات الانحدار المنخفض علما أن الجهات الحكومية في الكويت تأخذ بعين الاعتبار هذه الفرضية العلمية باتجاهها نحو التخطيط المستدام عند تصميم المدن التي تقع على شواطئ الكويت.