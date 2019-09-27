الكويت تستضيف بطولة الخليج للتايكوندو في يوليو 2020

انعقدت اللجنة التنظيمية والفنية بدول مجلس التعاون الخليجي للتايكوندو اجتماعاتها في الكويت برئاسة القطري عيد المريخي وعضو البلد المستضيف الكويت المحامي مشاري النامي وممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية واعضاء اللجنة التنظيمية الخليجية.

وتم عقد الإجتماع بعد غياب ثلاث سنوات بعد جهود لافتة من اتحاد اللعبة وبتعاون الخليجيين.

وتم الموافقة على استضافة الكويت بطولة الخليج للتايكوندو في يوليو 2020 .



