تصدر منتخب الكويت منافسات بطولة الخليج ال21 للجودو لفئتي الاشبال والشباب التي انطلقت مساء اليوم الجمعة في صالة الاتحاد الكويتي للجودو بمشاركة منتخبات السعودية والامارات وقطر والكويت بعد تحقيقه 11 ميدالية متنوعة.

وجاء الحصاد الكويتي المتميز ضمن منافسات فئة الاشبال (تحت 15 سنة) بعد أن جمع لاعبوه سبع ميداليات ذهبية وفضية واحدة وثلاث برونزيات فيما احتل المنتخب السعودي المركز الثاني بعد أن نال تسع ميداليات منها واحدة ذهبية وست فضيات وبرونزتان.

ونال منتخب الامارات المركز الثالث بعد ان فاز باربع ميداليات منها واحدة ذهبية وثلاث برونزيات فيما احرز منتخب قطر المرتبة الرابعة بخمس ميداليات منها فضيتان وثلاث برونزيات على ان تختتم البطولة غدا باقامة مسابقات فئة الشباب (تحت 21 سنة).

وتمكن اللاعب الكويتي عبدالرحمن العنزي من الفوز بالمركز الاول في منافسات وزن (تحت 35 كيلوغراما) فيما نال السعودي صالح النزال المركز الثاني فيما حل اللاعب حميد الشامسي من الامارات ثالثا.

وفي منافسات وزن (تحت 40 كيلوغراما) حل الكويتي قاسم مشعل أولا تلاه السعودي ابراهيم عسيري ثانيا فيما تقاسم محمد النقبي من الامارات ومحمد الجابر من قطر المركز الثالث.

وفاز الكويتي فواز العمر بمنافسات وزن (تحت 45 كيلوغراما) بعد فوزه على القطري سعد الكعبي ليحتل المركز الثاني فيما نال اللاعب السعودي احمد الجابر المرتبة الثالثة.

اما منافسات وزن (تحت 50 كيلوغراما) فاسفرت عن فوز الاماراتي احمد الهاشمي بالمركز الأول تلاه الكويتي مشعل البذالي ثانيا فيما نال اللاعبان السعودي سليمان الناهض والقطري مسفر الكعبي المرتبة الثالثة.

ونال الكويتي يوسف الكندري المرتبة الاولى في منافسات وزن (تحت 55 كيلوغراما) تلاه السعودي عبدالعزيز فيرق ثانيا فيما آل المركز الثالث للاماراتي مانع داد.

وفي منافسات وزن (تحت 60 كيلوغراما) فاز الكويتي سلمان العتيبي بالمرتبة الاولى متقدما على السعودي ماجد الشمري الذي حل ثانيا في حين ذهب المركز الثالث للاعب حمد العامري من الكويت.

وتابع لاعبو الكويت تألقهم اللافت في البطولة ليتمكن اللاعب محمد الصحاف من احراز المركز الأول منافسات وزن (تحت 66 كيلوغراما) تلاه السعودي يوسف نياز ثانيا والكويتي عبدالله العجمي ثالثا.

كما أحرز اللاعب الكويتي حمد التويجري المركز الأول في منافسات وزن (فوق 66 كيلوغراما) وهو الوزن المفتوح تلاه السعودي محمد المالكي ثانيا واللاعب القطري عبدالله الجابر ثالثا.

وأحرز منتخب السعودية الميدالية الذهبية لمنافسات (الكاتا) الاستعراضية والمكونة من لاعبين اثنين فيما نال منتخب قطر المركز الثاني بينما حصل منتخب الكويت على المرتبة الثالثة.

وكان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح افتتح البطولة رسميا بحضور رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للعبة الجودو الكويتي عبيد العنزي ورؤساء وأعضاء الوفود الخليجية المشاركة في البطولة ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للجودو.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للجودو عيد العنزي بكلمة الاتحاد في افتتاح البطولة اهمية اقامة الملتقيات الخليجية لدورها المهم في النهوض بمستوى اللعبة على المستوى الخليجي مرحبا بضيوف الكويت من كل الدول الخليجية.

وقال العنزي ان الاتحاد حرص على تنظيم البطولة لترجمة توجيهات القيادة السياسية للبلاد في تعزيز اواصر الاخوة والمحبة بين الرياضيين الخليجيين مثمنا دعم هيئة الرياضة واللجنة التنظيمية الخليجية للعبة في انجاح البطولة.