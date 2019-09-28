اختارت مجلة امريكية شهيرة حرم سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة ريما الصباح ضمن اقوى 150 امرأة في واشنطن لتكون إحدى امرأتين عربيتين يتم اختيارهما في القائمة لعام 2019.

وحلت الشيخة ريما الصباح في قائمة مجلة الشؤون الدولية (انترناشونال أفيرز) لهذا العام الى جانب عدد من النساء الشهيرات مثل رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ومستشارة الرئيس الامريكي إيفانكا ترامب ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي.

واشارت المجلة الى ان الشيخة ريما الصباح التي تعمل سفيرة للنوايا الحسنة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم اختيارها في القائمة لتكون المرأة العربية التي يتم تكريمها الى جانب السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

وقالت المجلة ان الشيخة ريما من بين 150 من “النساء الأكثر نفوذا في المنطقة في مجالات الحكم والاعمال التجارية والقانون والتعليم والاعلام والمنظمات غير الربحية والفنون”.

واضافت ان اختيار الشيخة ريما الصباح لم يكن من قبيل المفاجأة حيث تمكنت على مدى السنوات ال 13 الماضية من حشد أكثر من 18 مليون دولار من خلال حفلات العشاء التي كانت تقيمها لدعم قضايا النساء والاطفال.

وتضم القائمة كذلك السيناتور المرشحة للرئاسة لعام 2020 إليزابيث وارين وقاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبيرغ ورئيسة بلدية مقاطعة كولومبيا موريل باوزر الى جانب السفيرة الالمانية إميل هابر.

وبهذه المناسبة اعربت الشيخة ريما عن تشرفها بتسميتها واحدة من أقوى 150 امرأة في واشنطن لعام 2019 قائلة إنها تحصل على هذه القوة من عائلتها المحبة والمساندة.

واعربت الشيخة ريما الصباح في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن امتنانها الأبدي لبلدها الكويت والدعم الذي تقدمه لها للقيام بالعمل الذي تحبه لأنه يعكس “ما يقوم به قائدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمعالجة مجموعة من القضايا الانسانية”.

وكانت رابطة نساء من أجل السلام التابعة للأمم المتحدة منحت الشيخة ريما الصباح العام الماضي جائزة السلام عرفانا بجهودها فوق الاعتيادية واعمالها الخيرية لأكثر من عقد من الزمان.