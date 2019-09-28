وقعت الكويت اتفاقية مع رواندا لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين في مسعى لربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية.

ووقعت الاتفاقية خلال مباحثات على هامش الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) المقامة في مدينة مونتريال بكندا.

ووقع الاتفاقية عن جانب الكويت رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وعن رواندا وزير البنية التحتية كلافر جتيتي.

وبهذه المناسبة قال رئيس قسم اتفاقيات النقل الجوي خالد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولي لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي ولربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز حركة النقل الجوي بين البلدين وتشجع التبادل التجاري بين الكويت ورواندا والسعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين البلدين.

وأوضح ان الاتفاقية تضمنت “قواعد تشغيل شركات طيران الوطنية لدى كلا البلدين وتبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مجال أمن وسلامة الطيران المدني.” ومن جانب اخر اجرى الشيخ سلمان الحمود مباحثات مع وزير النقل الماليزي انتوني فوك حيث تمت مناقشة التعاون المشترك في مجال النقل الجوي وسبل تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الملاحة وسلامة الطيران والنقل الجوي وإدارة المطارات.

وتشارك الكويت ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني في اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح الذي تم انتخابه نائبا اول لرئيس الجمعية العمومية للمنظمة.