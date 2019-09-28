نيمار ينصر باريس على بوردو في حفل الفرص الضائعة

انتزع باريس سان جيرمان فوزا مثيرا أمام مضيفه بوردو، بهدف وحيد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

سجل نيمار جونيور هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 70، ليهدي اللاعب البرازيلي الفوز لفريقه للمرة الثالثة على التوالي.

ورفع بي إس جي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الخامس.

تفنن لاعبو باريس سان جيرمان في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى بوردو، سواء لرعونة نيمار ودي ماريا في إهدار انفرادات تامة، أو لتألق الحارس بينوا كوستيل في التصدي لمحاولات توماس مونييه وماركينيوس وسارابيا.

في المقابل لم يهدد أصحاب الأرض مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بأي فرصة على مدار الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

لم يتغير السيناريو في الشوط الثاني الذي شهد مشاركة كيليان مبابي العائد من إصابة عضلية أبعدته لأسابيع، بدلا من بابلو سارابيا.

شارك مبابي في حفل الفرص الضائعة بانفرادات تامة تصدى لها بينوا كوستيل، إضافة إلى محاولات أخرى لآنخيل دي ماريا ونيمار.

ومن إحدى المحاولات، انطلق مبابي من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية أكملها نيمار في المرمى، مسجلا هدفه الثالث في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

حل خوان بيرنات بديلًا لدي ماريا، بينما لم يستفد مدرب بوردو من بدلائه الثلاثة نيكولا دي بريفيل وآيت بن ناصر ولوريس بينيتو، بل كان الجناح الكوري الجنوبي هوانج أو جو الأكثر نشاطا، حيث هدد مرمى كيلور نافاس بمحاولتين.