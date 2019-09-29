الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي

حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل الروخيبلانكوس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الليجا، وارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث، وفي رصيده 14 نقطة.

الشوط الأول

أول تهديد في المباراة كان من أصحاب الأرض، حيث استقبل جواو فيليكس تمريرة في عمق دفاع ريال مدريد، وسدد كرة قوية، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا، في الدقيقة 8.

وجاء رد ريال مدريد في الدقيقة 17، حيث أرسل ناتشو الظهير الأيسر كرة عرضية في منطقة الجزاء، تجاه جاريث بيل الذي سدد بالرأس لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس أوبلاك.

وانطلق إيدين هازارد على الطرف الأيسر، وحاول إرسال كرة عرضية إلى زميله كريم بنزيما لكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 23.

وأهدر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، فرصة ثمينة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29، حيث مرر توماس بارتي كرة عرضية في منطقة الجزاء لم يستغلها مهاجم الروخيبلانكوس الذي اصطدم باللاعب ناتشو.

ومرت أول نصف ساعة من المباراة، بدون أي تسديدة على مرمى كلا الفريقين، في ظل التحفظ الدفاعي القوي من كلا الطرفين.

وجاءت أول تسديدة عبر الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس أوبلاك على مرتين في الدقيقة 37.

وأتى الرد سريعًا من جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 38، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وواصل كروس محاولاته للتسديد من خارج المنطقة، بصاروخية أرضية في الدقيقة 40، حولها الحارس أوبلاك إلى الركنية.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، قرر دييجو سيميوني الدفع بأنخيل كوريا بدلًا من فيتولو لتنشيط الخط الهجومي، والذي كاد أن يُسجل بعد مشاركته فورًا من كرة رأسية مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 49.

وأهدر جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الأول، حيث استقبل تمريرة من ناتشو في منطقة الجزاء، وسدد بقوة بعيدًا عن مرمى الروخيبلانكوس في الدقيقة 57.

ودفع سيميوني بورقة توماس ليمار بدلًا من رينان لودي، لينضم لرباعي الوسط، ويعود ساؤول نيجويز إلى مركز الظهير الأيسر، بينما آخر أوراقه كانت ماركوس يورينتي بدلًا من جواو فيليكس.

وحصل ريال مدريد على ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، انبرى لها البرازيلي كاسيميرو، الذي سدد بقوة أعلى مرمى أوبلاك في الدقيقة 63.

وأشرك زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، بدلًا من فالفيردي، ثم دفع بخاميس رودريجيز بدلا من هازارد، وأخيرًا يوفيتش بدلًا من بنزيما.

وحاول ساؤول لاعب أتلتيكو مدريد تهديد مرمى ريال مدريد، حيث استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية، سددها بالرأس لكنها علت مرمى الحارس كورتوا في الدقيقة 71.

وأنقذ الحارس أوبلاك فريقه أتلتيكو مدريد من الهدف الأول، حيث سدد الفرنسي كريم بنزيما كرة رأسية قوية في الدقيقة 74.

وفشل قطبا العاصمة الإسبانية، في تغيير النتيجة خلال الربع الأخير من الشوط الثاني، حيث غابت الفاعلية على المرمى، لينتهي الديربي بالتعادل السلبي.