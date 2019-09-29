“الصحة” توصيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للمستفيدين

أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا وزاريا رقم 260 للعام 2019 جاء فيه:

مادة أولى: يسمح بتوصيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية وغيرها للمستفيدين بشرط الالتزام بالآتي:

ـ يجب ان تكون درجة الحرارة مناسبة في الحاويات المعدة لنقل المواد (Temperature Controlled)، وان تكون وسائل النقل مزودة بحاوية تبريد وفقا لشروط النقل والتخزين الموصي بها من قبل الشركة الصانعة للمحافظة على جودة المنتجات ويجب ان تستخدم وسائل النقل أيا كان نوع المركبة او حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند حرارة الغرفة العادية تكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها.

مادة ثانية: تتولى إدارة تفتيش الأدوية مسؤولية مطابقة الشروط على المركبات المعدة لنقل الأدوية والتابعة للصيدليات الأهلية والشركات الدوائية بعد ان تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة: تسليم فاتورة الشراء عند التوصيل والالتزام بما ورد بمواد القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2019 المشار إليه.

مادة رابعة: يجب وجود سجل خاص لجميع منتجات تسليم الطلبات يذكر فيه اسم المنتج واسم الشخص الطالب والعنوان بالكامل ورقم الهاتف للشخص الطالب مع ضرورة إضافة الرقم المدني.

مادة خامسة: يحظر توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يجب أن تصرف بوصفة طبية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة.

مادة سادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

.. وتلزم الأطباء بتسجيل بيانات الدواء والمريض عند تحرير وصفة لصيدليات القطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرارا بناء على توصية من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقضي بالوجوب على الأطباء عند تحرير أي وصفة لصيدليات القطاع الأهلي ان تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتي من أهمها الاسم الثلاثي للمريض والرقم المدني أو رقم جواز السفر للمرضى الزائرين.