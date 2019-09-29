ألمانيا.. محاولة طعن بسكين ضد مسلمات خلال فعالية مناهضة للتمييز

قال الأمين العام لمنظمة “الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي” (IGMG)، بكر أقطاش، إن سيدات في مدينة أولم الألمانية نجون من اعتداء بالسكين خلال فعالية ضد التمييز الذي تواجهه المسلمات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أقطاش قوله إن “سيدات مسلمات في مدينة أولم الألمانية، نجون السبت، من اعتداء طعن بالسكين خلال فعالية للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية”.

وأوضح أن محاولة طعن السيدات وقعت، خلال تنظيم مجموعة من السيدات فعالية نظمتها المنظمة في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ، مشيرا إلى أن شخصا اعتدى لفظيا في البداية على سيدات مسلمات تقفن خلف منصة تهدف للفت الانتباه للتمييز الذي تتعرض له المسلمات في الغرب.

وأضاف أنه بعد الاعتداء اللفظي أخرج ذلك الشخص سكينا وحاول طعن السيدات وصرخ مهددا “سأقتلكم”. مبينا أن المارة منعوا الشخص من طعن السيدات بالسكين.

وذكر أقطاش أن الشرطة أوقفت الشخص الذي حاول طعن السيدات، وفتحت تحقيقا بالواقعة.

ووفقا “للأناضول”، تأتي فعالية منظمة “الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي” (IGMG)، ضمن فعاليات أقامتها المنظمة في 25 مدينة ألمانية وهولندية، للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية.

المصدر: الأناضول