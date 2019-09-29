عائلة الفغم تنعى فقيدها

نعت عائلة الفغم في ساعة مبكرة من صباح الأحد، الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، الذي ضجت برحيله مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

حيث علق عضو مجلس الشورى شقيق الفقيد الدكتور نواف الفغم عبر حسابه قائلاً: ‏”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اللواء ‎#عبدالعزيز_الفغم، ونعزي مقام سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده والوطن، والحمدلله على قضائه وقدره، وسيصلى عليه في الحرم المكي اليوم بحول الله، ادعوا له وسامحوه”.

وتابع نواف الفغم: “الصلاة ستكون في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء، والدفن هناك بحول الله”، مؤكداً أن العزاء سيكون في الرياض بحي قرطبة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

من جانبه، قال بداح الفغم واصفاً ما حدث: “رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم، بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدراً) وذلك مساء يوم أمس السبت الحمدلله. رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب، والشرف لنا جميعا بعد ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي نفس السياق، قال بدر الفغم: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا إليه لراجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشاطر السعوديون عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحزن بعد تداول نبأ وفاته في جدة.