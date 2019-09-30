محمد بن سلمان: إيران قامت بشبه إعلان حرب

أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان على أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أن إيران قامت بعمل يشبه “إعلان حرب”، معلناً أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمير محمد في مقابلة خاصة له مع قناة CBS، أن هجوم أرامكو عمل أحمق، لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم.

كما أشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل بألا يكون العمل العسكري ضروريا ضد إيران، وبأنه يفضل الحل السياسي.

كذلك حذّر ولي العهد من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: “إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد”.

العدالة ستأخذ مجراها بقضية خاشقجي

من جهة أخرى، أوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

وقال الأمير: “كقائد يجب أن أكون متفائلا كل يوم”.

وقف دعم الحوثي

وعن اليمن، نوّه ولي العهد إلى أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.