واشنطن تحدد موعد طرح “صفقة القرن”

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، أنه سيتم الإعلان عن خطة السلام المعروفة بـ”صفقة القرن” قبل نهاية العام الجاري 2019.

ووفق صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، قال فريدمان: “أنا واثق تماما من أنه سيتم الإعلان عنها في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جدا من خط النهاية”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد قال قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام.

وعما إذا كان واردا نشر الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قال فريدمان للصحيفة “إننا نريد نشرها في بيئة تكون فيها أي حكومة قادرة على التفاعل مع الخطة. نريد التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا بشأنها”.

وحول سبب إقدام الإدارة الأمريكية على وضع مثل هذه الخطة من الأساس في ظل الرفض الفلسطيني المسبق لها، قال فريدمان: “لست متشائما بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال. أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلا واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر”.

وردا على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر الخطة الآن تحسبا لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال فريدمان: “نحن في إدارة ترامب لا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه لأنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت”.

من الجدير ذكره أن الموفد الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، كشف في الـ20 من سبتمبر الجاري، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مترددة بشأن إمكانية نشر خطتها للسلام في الوقت الحالي، نظرا للغموض الذي يلف مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة”.

المصدر: “جيروزاليم بوست”+ “معا”