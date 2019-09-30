محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
01 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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