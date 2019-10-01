اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء ان (الخارجية) ستستدعي السفير القبرصي في البلاد لبحث سبل انهاء قضية المواطنين المحتجزين في قبرص منذ شهر اغسطس الماضي.

واضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه ندوة “جهود الكويت لرعاية كبار السن” ان السفير الكويتي في قبرص باشر في تحركاته بنفس الاتجاه مع السلطات القبرصية للتأكيد على اهمية اطلاق سراح المحتجزين.

واكد انه منذ ان تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات واوضاع المحتجزين “ولم ننقطع على الاطلاق عن التواصل معهم وذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل لهم”.

واشار الى ان السلطات القبرصية اجلت المحاكمة الى شهر فبراير المقبل مؤكدا انه من غير المعقول القبول بتأجيل القضية لفبراير.

اعرب عن اسفه لما حصل من اشكال في ما يتعلق بقضية المواطنين الكويتيين في قبرص مضيفا ان رصيد العلاقات الكويتية القبرصية “يسمح لنا جميعا احتواء هذا الموضوع واطلاق سراح المواطنين في القريب”.

وكانت السلطات القبرصية قد احتجزت في اغسطس الماضي 10 مواطنين على خلفية شجار مع مجموعة اخرى من جنسية اوروبية.