تظاهر المئات من العراقيين في بغداد اليوم الثلاثاء للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد المالي والاداري في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد وهم يحملون لافتات بمطالب مختلفة ركز معظمها على سوء الخدمات في البلاد وملفات الفساد.

وطوقت الشرطة العراقية وقوات مكافحة الشغب موقع المظاهرة واغلقت جسر الجمهورية الذي يفصل مكان المتظاهرين عن المنطقة الخضراء في الجانب الاخر من النهر كما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرات مشابهة في البصرة وميسان العراقيتين.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا استجابة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتبن اي جهة حزبية عراقية تبنت الدعوة لها.