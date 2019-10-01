اعلن اتحاد المرافق الثقافية الاسلامية في ألمانيا (في.إي.كي.زد) اليوم الثلاثاء ان 1000 مسجد سيفتح ابوابه الخميس المقبل للزائرين لتعريفهم على الثقافة الاسلامية والشعائر الدينية للمسلمين.

وقال الاتحاد في بيان من مقره بمدينة (كولونيا) ان فعالية الابواب المفتوحة التي تنظم بمناسبة الوحدة الالمانية في الثالث من اكتوبر من كل عام ستنظم في هذا العام تحت شعار (الناس يصنعون اوطانهم).

وعزا الاتحاد اختيار هذه التسمية بالقول ان مصطلح “الوطن” يكثر استخدامه في هذه الاونة من اجل عزل الاقليات العرقية والدينية الامر الذي شجعه على دعوة المسلمين وجيرانهم الالمان من اجل مناقشة هذا المصطلح والتركيز على جوانبه الايجابية.

واوضح انه يتوقع في هذا العام ان يزداد الاقبال على زيارة المساجد بحيث يصل عدد المواطنين الالمان المهتمين بالمسلمين وثقافتهم الى 100 الف شخص.