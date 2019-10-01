حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 02 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
02 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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