“نبراسكا” الأمريكية تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية

اعلنت مصادر وزارة الصحة والخدمات البشرية في ولاية (نبراسكا) الامريكية اليوم الثلاثاء عن تسجيل اول حالة وفاة في الولاية بسبب مرض رئوي حاد مرتبط بتدخين السجائر الالكترونية.

وذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية ان الوفاة حدثت في شهر مايو الماضي لرجل تجاوز سنه 65 عاما يعيش في مقاطعة (دوغلاس) بولاية (نبراسكا) حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب السجائر الالكترونية الى 15 شخصا في مختلف الولايات المتحدة.

وقال الدكتور توم سافرانيك المتخصص في علم الاوبئة بالولاية في بيان “لم يتم قبل ذلك الابلاغ عن اصابات الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية او تتبعها من قبل وكالات الصحة العامة” مضيفا “بمجرد التعرف على المشكلة عززت الولاية عمليات المراقبة ورصدت حالات راهنة كما اكتشفت حالات حدثت قبل اغسطس”.

واكد مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الاسبوع الماضي ان 805 من ما يتجاوز الالف حالة من الأمراض الرئوية قيد التحقيق في جميع انحاء الولايات المتحدة تبين انها مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية وهو ارتفاع بنسبة الثلث عن الرقم الذي سجل الاسبوع الذي سبقه وبلغ 530 حالة.

وافادت وزارة الصحة والخدمات البشرية في (نبراسكا) بوجود 11 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية في الولاية وحالتين قيد التحقيق مشيرة الى ان معظم المرضى من الذكور وتتراوح اعمارهم بين اواخر سن المراهقة وحتى اواخر الستينات كما تم نقل بعض المصابين الى المستشفى.

وبالاضافة الى الحالة التي سجلت في (نبراسكا) تم مؤخرا تسجيل ثلاث حالات وفاة مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية في ولايات (نورث كارولينا) و(ميسيسيبي) و(اوريغون) بالاضافة الى 11 حالة وفاة سابقة اثنتان منها في ولاية (كاليفورنيا) واثنتان في (كانساس) وواحدة في كل من (فلوريدا) و(جورجيا) و(الينوي) و(انديانا) و(مينيسوتا) و(ميسوري) و(اوريغون).