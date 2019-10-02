بريطانيا: الشرطة تبحث عن امرأة قدمت من الكويت.. ويعتقد أنها قٌتِلَت

تبحث الشرطة البريطانية بشكل مكثف عن امرأة قالت أنها قدمت من الكويت، وعاشت في بريطانيا، وتقول مصالح الأمن أنه يشتبه في اغتيالها.

وأوردت صحيفة Daily Mail البريطانية في تقرير عن الموضوع أن «ضباط الشرطة بدأو البحث عن المفقودة في منزل مهجور على بعد خمسة أميال من المكان الذي كانت تعيش فيه».

وأوضحت الشرطة أن المفقودة والتي تدعى هدير العنزي تبلغ من العمر 26 عاماً، كانت تعيش في الكويت، وقد قدمت إلى بريطانيا في تاريخ 7 نوفمبر 2018 برفقة ابنتها البالغة 6 سنوات، وقد أبلغ عن اختفائها في تاريخ 2 يوليو الماضي.

وأكدت الشرطة أن المفقودة عاشت في منطقة روشولمي بجنوب مانشستر، برفقة ابنتها، وفي تاريخ 2 يوليو أبلغ عن اختفائهما، لكن الشرطة عثرت على الإبنة بصحة جيدة بعد بضعة أيام، لكنها لم تذكر أين عثرت عليها تحديداً.

وأرودت صحيفة Daily Mail أنه «تم القبض على رجلين يبلغان من العمر 40 و 43 عامًا للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة».

وأوضحت الشرطة أنها تقوم الآن بتفتيش عقار شبه منفصل في منطقة Stretford، وهو منزل محاط بالسقالات وقيد التجديد حاليًا، ويحوي الكثير من مواد البناء المكدسة على الرصيف.

وقال كبير المفتشين ليز هوبكنسون، الذي يقود التحقيق من فريق الحوادث الكبرى: «لقد عمل فريقنا من المحققين بلا كلل على هذه القضية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكننا لم نتمكن بعد من العثور على أي دليل على أن هدير العنزي على قيد الحياة، ونحن نواصل هذا التحقيق على فرضية أنها ليست على قيد الحياة».

وتابع بالقول: «نحن مصممون على معرفة ما حدث لهدير، خاصة مع معرفتنا بالآلام التي تمر بها ابنتها البالغة من العمر ست سنوات من دون معرفة مكان والدتها».

وأضاف: «من الضروري أن يتقدم أي شخص لديه معلومات حول هدير العنزي أو مكان وجودها إلى الشرطة حتى نتمكن من إعطاء ابنتها الصغيرة الإجابات التي تستحقها، وسيتم التعامل مع المعلومات التي يتم نقلها إلينا بأقصى درجات الثقة ويمكنك أيضًا القيام بذلك بشكل مجهول».

المصدر : دايلي ميل والقبس