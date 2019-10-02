اعلن معهد الكويت للابحاث العلمية اليوم الاربعاء حصول مركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد على براءة اختراع تتعلق بطريقة فيزيائية جديدة لتبخير ال (ستانليس ستيل) واستخدامها كطلاء للاسطح المعدنية.

وقال المعهد في بيان صحفي ان هذا الاختراع الجديد الذي حصل عليه المركز من المكتب الامريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزراة التجارة الامريكية يشمل كيفية استخدام ال(ستانليس ستيل) في طلاء الأسطح المعدنية مما يجعلها مقاومة للصدأ بمختلف درجاته.

ونقل البيان عن الباحث العلمي بالمعهد المهندس ناصر الصايغ قوله ان الطريقة الفيزيائية المكتشفة حديثا تختلف عما سبق من الطرق العلمية المتعارف عليها في تكوين هذا النوع من الطلاء والتي تعتمد على الإذابة او الالتحام البلاستيكي للمادة المكونة للطلاء على الاسطح المعدنية المستهدفة.

وأوضح الصايغ ان هذه الطريقة “مبنية على تبخير مزيج مكون من عناصر ال(ستانليس ستيل) ومن ثم تكوين الطلاء نتيجة لعملية التكثيف المصاحبة لتلامس البخار المعدني مع السطح المراد طليه وعلى الرغم من بساطة الوصف الا ان نجاح المنتج النهائي يعتمد على درجة تسخين المزيج وسرعة تدفق البخار المعدني ومستوى الضغط المحيط بعملية الطلاء”.

وأضاف ان من مزايا وسيلة الطلاء الجديدة امكانيتها توفير طلاء من ال(ستانليس ستيل) بسمك (النانو متر) دون الاخلال بخواصه الجذابة وبتكلفة اقل نسبيا من الطرق المستخدمة سابقا.