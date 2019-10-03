المويزري: إيقاف المساعدات الاجتماعية عن البعض غير مقبول

قال نائب مجلس الأمة شعيب المويزري إن الإدارة الحكومية تواصل الفشل في حل المشكلات، ومنها الفشل في متابعة احتجاز مواطنين كويتيين في قبرص، مضيفا أن “هناك مشاكل كثيرة في وزارة الخارجية وهي غير قادرة على القيام بدورها”.

وتساءل النائب في تصريحات صحفية قائلا: أيعقل أن تصرف وزارة الخارجية ستة دنانير فقط يوميًا لكل مواطن من المحتجزين في قبرص؟.. وزير الخارجية مجرد اسم فقط ولا نراه إلا في المؤتمرات الدولية…وموعدي معك ومع نائبك قريبا”.

وأضاف المويزري أن إيقاف المساعدات الاجتماعية عن البعض غير مقبول، فهؤلاء لديهن التزامات ووزارة الشؤون لا تدفع شيئا من جيبها.