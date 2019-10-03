“الإخوان المسلمين”: نطالب الكويت بالتوقف فوراً عن اعتقال المصريين

أصدر المكتب العام للإخوان المسلمين عبر صفحته على الفيسبوك، أن الجماعة تدين ما تقوم به الكويت من حملات اعتقال على أراضيها للمصريين المعارضين للحكم في مصر. وزعمت الجماعة في بيانها أنه «لا يخفى على أي من دول العالم ما تقومُ به السلطات في مصر من قمعٍ واستبدادٍ سياسي، وتنكيلٍ بالمعارضين، وتقوم بإصدارِ أحكام تصلُ إلى الإعدام بدون أدلة أو ظروف تقاضي تحقق النزاهة والعدالة».

وأضاف البيان «إنَّ ما تقوم به السلطات الكويتية في الوقت الراهن بالتخلي عن سياسةِ الحياد تجاه القضايا الخلافية بالمنطقة، يضعها تحت المسؤولية السياسية عن مصير المصريين الذين تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية». وأكد أن «الحركةَ الإسلامية تشكلُ جزءًا هامًا من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجًا عمليًا للمنهج الإصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما يفقدُ السلطات الكويتية أي مبرر يدفعها لتسليمِ المعارضين المصريين المنتمين للحركة الإسلامية تحت اتهامات معلوم للكافة هزليتها وكذبها».

وطالبت القيادة السياسية بدولة الكويت بالتوقف الفوري عن اعتقال المصريين المعارضين على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، والسماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى بشكل آمن، وعدم التورط في انتهاك حقوق المصريين في التنقل واللجوء السياسي.