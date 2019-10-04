اعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بمقدار 25 قرشا (015ر0 دولار) للتر الواحد في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه. وقالت الوزارة في بيان ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعينة بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي أقرت خفض هذا السعر ليصبح سعر لتر (بنزين 80) 5ر6 جنيه مصري (398ر0 دولار).

وأضافت أن سعر لتر (بنزين 92) انخفض أيضا ليصبح 75ر7 جنيه (475ر0 دولار) فيما تراجع سعر لتر (بنزين 95) إلى 75ر8 جنيه (536ر0 دولار).

وأشارت الى أن سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية جرى تخفيضه كذلك بمقدار 250 جنيها (32ر15 دولار) ليصبح 4250 جنيها (57ر260 دولار) وبهذا يكون خفض (328ر15 دولار) وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر الماضيين ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 60ر16 جنيه للدولار الواحد خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو ايجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادا وشركات ومؤسسات حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي.