صحيفة سعودية: إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق

ذكرت صحيفة السعودية «عكاظ» أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، أقر أخيرا عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف «الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات» وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وأكد الخطيب في قراره أن على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبا إلزاميا في السابق، ويشمل ذلك «السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح».

المصدر : عكاظ السعودية