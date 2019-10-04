تسريب يكشف عن موعد الإعلان عن Galaxy S11

كشف تقرير إخباري عن الموعد الذي قد تعلن فيه شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الرائد لعام 2020 – (جالاكسي إس11) Galaxy S11 – ويأتي التقرير بعد أن أعلنت الشركة عن جميع هواتفها الذكية الرائدة لعام 2019.

وقال موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج: إن لديه بعض المعلومات الأولية عن الموعد الذي قد تعلن فيه الشركة عن (جالاكسي إس11).

وأشار الموقع إلى أن سامسونج اعتادت الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس) في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد تفعل الشيء ذاته مع (جالاكسي إس11). وأضاف (سام موبايل) أن إطلاق (جالاكسي إس11) قد حدد خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير 2020، ويُتوقع أن يكون التاريخ 18 شباط/فبراير تحديدًا.

وقال الموقع: إنه لا يزال من المبكر التيقن من التاريخ، كما أنه ليس واثقًا بما يكفي من المصدر الذي نقل إليه هذه المعلومة. ولكن استنادًا إلى تواريخ الأعوام الماضي، فإن 18 شباط/فبراير قد يبدو منطقيًا.

يُشار إلى أن المعلومات المتعلقة بهاتف (جالاكسي إس11) لا تزال قليلة، إذ سبق لموقع (سام موبايل) أن حصل على تسريب حصري قبل نحو شهرين بأن الجهاز سوف يأتي مع واجهة المستخدم One UI 2.0، كما أنه قد يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

وأفادت صحيفة كورية أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي بأن سامسونج تعتزم اعتماد كاميرا قادرة على التقريب البصري بمعدل 5x في هاتف (جالاكسي إس11). ونقلت صحيفة TheLec عن مصادر في الصناعة أنه هذه ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة الكورية الجنوبية – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – هذه الكاميرات في هواتفها الذكية من سلسلة (جالاكسي).

وكانت سامسونج قد بدأت إنتاج هذه الكاميرات ذات القدرة على التقريب البصري بواقع 5X في شهر أيار/ مايو الماضي، وقد أُطلقت العديد من الهواتف الذكية من شركات صينية مع هذه التقنية، بما في ذلك هواتف (رينو) Reno من أوبو، و(بي30) P30 من هواوي.