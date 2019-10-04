وفيات يوم الجمعة 4 اكتوبر 2019

دعيج على عبد الرحمن الدعيج 73 عامًا «شُيع»، الرجال: القادسية ، ق 8 ، شارع عبد العزيز الدعيج – النساء: الشهداء ، ق 3 ، ش 306 ، منزل 26 ت: 99708521.

فوزي سعد عبدالرحمن الريش 52 عامًا، التاسعة من «صباح يوم غد»، الرجال: عبدالله المبارك ، ق 8 ، ش 807 ، م 121 ، العزاء يومين فقط – النساء: كيفان ، ق 4 ، شارع عرفات ، م 51، ت:66066343 – 97943048.

علي عقاب مذكر القويع عامًا، «شُيع»، الرجال: العمرية ، ق 5 ، ش 108 ، م 13 – النساء: العمرية ، ق 5 ، ش 5 ، م 13، ت: 66118840.

عبدالله سعد عبدالله العبيد، 78 عامًا «شُيع» الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق 4 ، ش 47 ، م 1 – النساء: اليرموك ، ق 1 ، ش 2 ، ج 4 ، م 8، ت: 97555904.

حسين غلوم حسين الفيلكاوي 92 عامًا، بعد «صلاة عصر يوم غد»، الرجال: العدان ، ق 2 ، ش 89 ، م 1، النساء: السرة ، ق 4 ، ش 2 ، م 12، ت:99995115 – 99709156.