ترامب يقول ان روحاني أراد اللقاء به في نيويورك

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن ان نظيره الايراني حسن روحاني اراد اللقاء به على هامش فعاليات الجمعية العامة للامم المتحدة التي اختتمت بنيويورك في 30 سبتمبر الماضي الا انه رفض طلبه الغاء العقوبات الامريكية على بلاده كليا او جزئيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ان الايرانيين “كانوا يحاولون عقد اجتماع (بينه وبين الرئيس الايراني) لكنه (روحاني) اراد رفع العقوبات فقلت لا بد انك تمزح”.

واكد أن “روحاني اراد عقد اجتماع في الأمم المتحدة لكن لم يكن لدينا مصلحة في ذلك”.

واعتبر ان “إيران ترغب في القيام بشيء ما بالاضافة الى كوريا الشمالية والصين” في اشارة للتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة.