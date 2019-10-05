الاعلامي الأردني محمد خير البوريني في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى الاعلامي الاردني محمد خير البوريني صباح الجمعة والمرحوم محمد خير الإعلامي أردني من مواليد عام 1960 كان يعمل في قناة الجزيرة الفضائية كمعد ومنتج ومقدم لبرنامج مراسلو الجزيرة.

التحق بقناة الجزيرة عام 1997 وسبق له أن عمل كرئيس تحرير ومذيع أخبار ومقدم برامج في التلفزيون الأردني، وعمل كذلك منتجًا ومراسلاً لقناة إم بي سي في الفترة 1994 – 1997.

يحمل دبلوم في الإعلام – وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة ويلز بريطانيا ويحمل شهادة ماجستير في الإعلام تخصص تلفزيون من جامعة كراتشي في الباكستان