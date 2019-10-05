وسع نادي ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تحقيق فوز صعب للغاية على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في اطار مباريات الأسبوع الثامن للبطولة.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 40 عن طريقه مهاجمه السنغالي ساديو ماني قبل أن يدرك لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون التعادل لفريقه ليستر في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 95 سجل لاعب الوسط الانجليزي جيمس ميلنر هدف الفوز من ضربة جزاء ليوسع ليفربول تصدره للدوري الإنجليزي ب24 نقطة بعدما سجل العلامة الكاملة من ثماني مباريات.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الأسبوع.