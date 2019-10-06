الحلبوسي مجدداً: إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل للشارع

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك.

وأضاف في تصريح خاص له مع “العربية” أن لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه نوه بوجود “مدسوسين” في الاحتجاجات، بحسب تعبيره.

كذلك قال الحلبوسي: “إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع”.

وتابع أنه يجب وضع “الحيتان الكبيرة” من الفاسدين في السجون.

من جهة أخرى، أوضح الحلبوسي أنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية.

كذلك دعا رئيس البرلمان العراقي قيادات المتظاهرين الذين لم يحضروا جلسة السبت، إلى حضور الجلسة القادمة من أجل مناقشة مطالبهم.

أيضا أشار إلى إمكانية إنهاء الكتل تعليق عضويتها في البرلمان إذا كان هناك برنامج حكومي واضح.

وقال الحلبوسي: “نحن ندعم الإصلاحات الحكومية”.

إلى ذلك، أكد الحلبوسي احترامه رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي طالب باستقالة الحكومة، إلا أنه نوه بوجوب إعطاء الأخيرة فرصة لتنفيذ برنامجها.