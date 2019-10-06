أعلنت كلية التربية بجامعة الكويت أن التقديم الإلكتروني للدورة ال13 لجائزة (خليفة) التربوية لعام 2019/2020 مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المنسقة العامة للجائزة الأستاذة المساعدة في قسم أصول التربية بجامعة الكويت الدكتورة زهاء الصويلان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الجائزة تسعى إلى تحقيق أهدافها في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية من خلال دعم التعليم والميدان التربوي وتحفيز المتميزين والممارسات التربوية المبدعة.

وأضافت الصويلان أن المسابقة اتخذت شعار (ميز نفسك) لدورتها الحالية مؤكدة أن الجائزة تهتم بتعزيز الهوية اللغوية العربية وتشجيع المواهب الواعدة في مجال الابتكار.

وأوضحت أن الجائزة تتضمن سبعة مجالات أولها الشخصية التربوية الاعتبارية والمجال الثاني في التعليم العالي (الأستاذ الجامعي المتميز) والثالث في التعليم العام (المعلم المبدع).

وذكرت أن المجال الرابع للجائزة يتضمن البحوث التربوية (الإجرائية التطبيقية والعامة) في حين يعنى الخامس بالتأليف التربوي للطفل والسادس بالإبداع في تدريس اللغة العربية والسابع بالمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة.

وبينت الصويلان أن الجائزة اصدرت منذ انطلاقتها في عام 2007 عددا من اعمال الفائزين تم عرضها في مختلف المعارض والفعاليات والمؤتمرات الدولية.

ودعت جميع المهتمين في المجال التربوي والتعليمي إلى التقديم على الجائزة عبر الموقع الالكتروني www.khaward.ae على أن يتم إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل السنوي خلال شهر أبريل المقبل.