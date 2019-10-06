الامين العام للحركة التقدمية الكويتية يؤكد التضامن مع الاحتجاجات السلمية في العراق

أكد الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين التضامن مع الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق.

ودعا الديين في تصريح صحفي إلى وقف قمع المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالب الحركة الاحتجاجية.

وفيما يلي نص التصريح:

نتابع في الحركة التقدمية الكويتية باهتمام بالغ الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق، التي جاءت لتعبّر عن السخط الشعبي البالغ تجاه الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه غالبية العراقيين جراء غياب العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد، ناهيك عن الأزمات العميقة التي يعاني منها العراق نتيجة النهج المحاصصي للعملية السياسية.

وإذ تعبر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية فإنها تشجب ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع وقسوة مفرطة وقتل وإساء معاملة، وتطالب السلطات العراقية بوقف هذا القمع وإطلاق سراح المعتقلين، كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية السلطات العراقية إلى الإسراع في تلبية المطالب العادلة للمحتجين، وإجراء إصلاحات جذرية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

6 تشرين أول/ أكتوبر 2019