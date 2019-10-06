اعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية انها انتهت من تحميل سفينتها (الشويخ) ب 56 ألف رأس من الاغنام قادمة من ميناء (ايست لندن) في جنوب افريقيا كأول شحنة أغنام تجارية منها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة اسامة بودي في بيان صحفي اليوم الاحد ان الشحنة التي ستستغرق 14 يوما حتى وصولها للكويت جاءت نتيجة لجهود منذ عام 2017 حين قامت سفارة جنوب افريقيا في الكويت بدعوة الشركة للاستثمار في استيراد المواشي الحية.

وأضاف بودي ان (المواشي) استجابت لهذه الدعوة تنفيذا لخطتها بتنويع مصادر الاستيراد وتوفير الامن الغذائي مؤكدا ان ذلك جاء بعد دراسة السوق والامكانيات المتاحة وجودة الاغنام.

وأشار إلى التنسيق الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الكويتية للموافقة على اعتماد جمهورية جنوب افريقيا كدولة يمكن استيراد الاغنام الحية منها والتي اعدت زيارة ميدانية للاطلاع على الثروة الحيوانية والاجراءات المتبعة فيها والتزامها باشتراطات الحجر الصحي والرعاية السليمة للمواشي.

وذكر ان هيئة تطوير (كيب الشرقية) في جنوب افريقيا نظمت زيارة للفريق المنتدب من شركتنا تم فيها عدة زيارات ميدانية ومقابلة جميع الهيئات الحكومية والخاصة المعنية بتربية ونقل الماشية للاطلاع على التجهيزات والموارد المتاحة و نظم الحجر البيطري ومكافحة الاوبئة.

واشار الى ايجابية النتائج حيث اورد الفريق في تقريره ان الاجراءات التي اتخذتها جمهورية جنوب افريقيا سليمة من الناحية الفنية للسيطرة على الامراض وتتميز بالشفافية حيث توجد متابعة بشكل دوري من قبل هيئة الزراعة والغابات والثروةالسمكية فيها وتم اعتماد جمهورية جنوب افريقيا كمصدر للأغنام الحية.

وقال انه بعد الاعتماد قامت (المواشي) بتأسيس شركة تابعة لها في جنوب افريقيا واستئجار الارض لبناء محجر لتجميع الاغنام ورعايتها وتجهيزها للتصدير الى الكويت والخليج العربي حسب شروط الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بهدف شحن 600 ألف راس سنويا خلال الثلاثة اعوام القادمة.

وافاد بان الشركة بدأت اعمالها وقامت بتجميع الأغنام وقام فريق الهيئة العامة لشؤون الزراعة و الثروة السمكية بزيارة ثانية في شهر سبتمبر الماضي للتأكيد على الالتزام بالاجراءات المطلوبة لنقلها الى الكويت.

في سياق متصل عبر بودي عن اسفه لادعاء منظمة الرفق بالحيوان بجنوب افريقيا بأن السفينة لا تلبي ادنى متطلبات منظمة الصحة العالمية ولا تصلح لنقل الاغنام دون تعليل ذلك مؤكدا ان شركة المواشي اكثر حرصا على انتقاء الاغنام ونقلها بالطرق العالمية المتبعة في هذا الشأن بكل احترافية.

واضاف ان “الادعاء اثر على المسؤولين في هيئة الزراعة والغابات والثروة السمكية في جنوب افريقيا لما يشاع من اكاذيب وتشويه لسمعة الشركة واستخدام صور تم الحصول عليها من مصادر مختلفة والتي لا تمت لبواخر الشركة بأي صلة”.

واكد بودي أن سفينة (الشويخ) معتمدة ومخصصة ومرخصة لنقل الماشية من قبل الاتحاد الأوروبي وهيئة السلامة والامان البحري الاسترالية وحصلت اخيرا على اعتماد جمهورية جنوب افريقيا قبل تحميل هذه الشحنة.

تجدر الاشارة ان سفينة (الشويخ) تقوم برحلتها رقم 150 بسجل نظيف من اي حوادث أو نفوق مرتفعة ونقلت نحو 10 ملايين رأس دون حوادث تذكر.