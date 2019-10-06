مصر.. المؤبد لـ3 متهمين أدينوا بقتل وسرقة الكويتي خالد الريش

قضت محكمة الجنايات في مصر، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل المواطن الكويتي ”خالد الريش“ بمنطقة العجوزة في القاهرة، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمة واحدة.

وحسب موقع صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 6 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة بشأن واقعة مقتل ”الريش“ بدائرة قسم العجوزة وعقب توجيه اتهام القتل العمد المرتبط بالسرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين عقدوا اتفاقًا جنائيًّا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه مستغلين كونه طاعنًا في السن، فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة كخادمة لديه.

ونفاذًا لذلك المخطط الإجرامي مكنت المتهمة الخامسة كلًّا من المتهمين الأول والثاني من دخول مسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة المجني عليه، وقيداه بها وطرحاه أرضًا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية، وحال ذلك استغاث المجني عليه فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

واعترف المتهمون تفصيليًّا بارتكابهم الواقعة، وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الحادث جاءت مطابقة لما سردوه باعترافتهم وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة، وما ورد بتحريات جهات البحث، وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعي من بيان سبب وفاة المجني عليه، وأنها بسبب الخنق.