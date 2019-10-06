سقوط مدو لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

قدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول، بإسقاطه حامل اللقب مانشستر سيتي على أرضه 2-0 مساء الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أداما تراوري هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و90+4.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي بهذه الخسارة عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا على طريقة اللعب 4-3-3، حيث واصل البرازيلي فرناندينيو اللعب كقلب دفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، بإسناد من الإنجليزي كايل ووكر والبرتغالي جواو كانسيلو، وأدى الإسباني رودري دور لاعب الارتكاز، مانحا الحرية للألماني إلكاي جوندوجان والإسباني دافيد سيلفا لإسناد الخط الهجومي المكون من الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينج والأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيرتو سانتو، إلى طريقة اللعب 3-5-2، فتكون الخط الدفاعي من الثلاثي ويلي بولي وكونور كوادي وروماين سايس، ووقف أداما تراوري وروبن فيناجري على الطرفين، فيما أدى البلجيكي ليندر ديندونكر دور لاعب الارتكاز بإسناد من روبن نيفيس، فيما حاول صانع اللعب البرتغالي جواو موتينيو مد ثنائي الهجوم راؤول خيمينيز وباتريك كوتروني بالكرات.

وسنحت لوولفرهامبتون فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بالدقيقة الخامسة، عندما فتحت تمريرة موتينيو دفاع سيتي، ووضعت الإيطالي كوتروني أمام المرمى، لكن محاولة الأخير مرت بجانب القائم البعيد.

واضطر وولفرهاميتون لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة سايس الذي دخل مكانه رايان بينيت، وواصل الفريق المضيف خطورته، عندما استغل المكسيكي خيمينيز تمريرة خاطئة من دفاع سيتي لينقذ الحارس إيدرسون محاولته، قبل أن يقف فرناندينيو أمام محاولة كوتروني في الدقيقة 20.

لم يتوقف وولفرهامبتون عند ذلك، فشق خيمينيز طريقه من الناحية لايسرى قبل أن يدخل منطقة الجزاء، لكن فرناندينيو أسقطه أرضا دون أن يحتسب الحكم شيئا في الدقيقة 22، ونفذ جوندوجان ركلة حرة من فوق الحائط البشري وبجانب المرمى في الدقيقة 30.

أول فرصة خطيرة بمعنى الكلمة لمانشستر سيتي جاء في الدقيقة 32، عندما أبعد باتريسيو كرة مسددة من قبل سترلينج، وأحكم مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، بيد أنه اصطدم بدفاع منظم من الفريق الضيف.

وأجرى سيتي تبديلا مبكرا بإشراك أولكسندر زينتشينكو مكان ووكر، لكنه فشل في كسر تكتل لاعبي وولفرهامبتون في منطقتهم، ولم يتمكن من تسديد كرة واحدة نحو المرمى، ما أجبره على إجراء تغيير آخر بإشراك برناردو سيلفا مكان رياض محرز.

وانتظر مانشستر سيتي في الشوط الثاني حتى الدقيقة 67 لتهديد مرمى وولفرهامبتون، عندما نفذ دافيد سيلفا ركلة حرة ارتدت من العارضة، وبعدها بلحظات حاول اللاعب نفسه متابعة تسديدة سترلينج المرتدة من الدفاع، لكن محاولته القريبة علت المرمى.

وكاد يأتي الفرج بالنسبة لمانشستر سيتي في الدقيقة 76، عندما مرر البديل جابريال جيسوس كرة بينية إلى كانسيلو الذي مررها بدورها أمام المرة إلى برنادو سيلفا، بيد أن المدافع بينيت وقف أمام محاولة الأخير.

وضغط مانشستر سيتي بكل ما أوتي من قوة لتسجيل هدف، لكنه دفع ثمن هذا التقدم، عندما سنحت هجمة مرتدة لوولفرهامبتون راوغ خيمينيز من خلالها أوتامندي، قبل أن يمرر إلى تراوري الذي وضعها بقة في الشباك بالدقيقة 80.

وضغط مانشستر سيتي بكل ما أوتي من قوة، وأهدر مجموعة من الفرض أبرزها عن طريق أجويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن وولفرهامبتون أبى إلا أن يقول الكلمة الأخيرة في في اللقاء عندما سجل تراوري هدفه الثاني في اللقاء بالطريقة ذاتها التي سجل فيها الهدف الأول اثر هجمة خاطفة سريعة.

