اعلنت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد قيامها الشهر الجاري بمسحها السابع ضمن سلسة مسوح الدخل والانفاق الاسري التي تقوم بها كل خمس سنوات تقريبا علما ان اخر مسح اجرته كان عام 2013.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالانابة منية القبندي في كلمة خلال تدشين برنامج التدريب للاعمال الميدانية لمشروع مسح الدخل والانفاق الاسري ان المسح الجديد سيشمل 4032 اسرة.

واضافت القبندي ان المسح سيتوزع على 12 شهرا من اكتوبر الجاري حتى سبتمبر 2020 بمعدل 336 اسرة كويتية وغير كويتية شهريا موزعة على جميع المحافظات.

وذكرت ان خطة هذا المسح جاءت بتوصيات من الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الخاصة بمسوح ميزانية الاسرة موضحة ان بيانات المسح تستخدم كأساس لوصف وتحليل قضايا اقتصادية واجتماعية مثل توفير قاعدة بيانات للاعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت اهمية المسح للتعرف على السلع والخدمات الاستهلاكية في المجتمع الكويتي بمختلف مستوياته مما يمكن من تقدير حجم الطلب المستقبلي لمختلف السلع والخدمات.

من جهته قال الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري في كلمة مماثلة ان الحكومات تحتاج لهذا النوع من البيانات في قياس ورصد المستوى المعيشي للسكان وفرص العمل والبطالة والالتحاق بالنظام التعليمي والحالة التغذوية والظروف السكنية وغيرها من الابعاد المتعلقة بالمستويات المعيشية.

وبين الشمري ان الكويت استخدمت دراسات مسح الدخل والانفاق العائلي في عملية التخطيط واعداد ومتابعة خطة (كويت جديدة 2035) وفي متابعة اهداف التنمية المستدامة وتشمل اهداف دراسات مسح الدخل والانفاق الاسري الى توفير البيانات المطلوبة.

وذكر ان المسح يساعد في حساب متوسط الدخل السنوي للاسر المعيشية والافراد ويبين العلاقة بين العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية بالدخل مثل المهنة والمستوى التعليمي للعائل الرئيسي في الاسرة.