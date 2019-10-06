نيوكاسل يعمق مشاكل يونايتد بهدف لونجستاف الصغير

زاد نيوكاسل يونايتد من هموم ضيفه مانشستر يونايتد، وفاز عليه 1-0 مساء الأحد، في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماثيو لونجستاف، شقيق لاعب الوسط شون لونجستاف، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

وهذه الخسارة الثالثة لمانشستر يونايتد في المسابقة، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز 12، فيما يحتل نيوكاسل المركز 16 برصيد 8 نقاط.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على طريقة اللعب 4-2-3-1، فلعب أكسل توانزيبي في عمق الخط الخلفي إلى جانب هاري ماجواير، بإسناد من الظهيرين ديوجو دالوت وأشلي يونج.

وتبادل سكوت ماكتوميناي وفريد الأدوار في وسط الملعب، مما منح الحرية للثلاثي دانييل جيمس وخوان ماتا وأندرياس بيريرا لتقديم الدعم للمهاجم الصريح ماركوس راشفورد.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس إلى طريقة اللعب الدفاعية 5-4-1، فتكون الخط الخلفي من الخماسي دي أندري ييدلين وجمال لاسيليس وفابيان شار وكياران كلارك وجيترو فيليمس.

ووقف ميجيل ألميرون وألان ساينت ماكسيمين على الجناحين، فيما قام ماثيو لونجستاف وشون لونجستاف بتبادل الأدوار في خط الوسط، وراء رأس الحربة البرازيلي جويلينتون.

وهدد نيوكاسل مرمى ضيفه في الدقيقة الأولى عندما خطف لونجستاف الكرة من ماكتوميناي قبل أن يمررها إلى ساينت ماكسيمين الذي أرسلها بدوره إلى ألميرون، لكن محاولة الأخير من بُعد 5 ياردات ارتدت من الدفاع.

وجرب ساينت ماكسيمين حظه بتسديدة من بعد 30 ياردة مرت بجانب مرمى يونايتد في الدقيقة 11، وبقي الوضع هادئا حتى الدقيقة 27، عندما أطلق لونجستاف كرة قوية من بعيد، هزت عارضة مرمى يونايتد.

وتقدم ألميرون بالكرة قبل أن يسدد بقوة فوق المرمى في الدقيقة 29، وحصل ماكتوميناي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف بحق شار، قبل أن يقترب الباراجواياني ألميرون من افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من لونجستاف من فوق الدفاع، لكن المدافع ماجواير وقف أمام محاولته في الدقيقة 38.

وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني، أجرى نيوكاسل تبديله الأول بإخراج غير الفعال جويلينتون وإشراك العملاق أندي كارول، وكاد جيمس يسجل هدفا ليونايتد في الدقيقة 59، لكنه فشل في الارتقاء لعرضية بيريرا من الناحية اليسرى أمام المرمى.

ودخل ماركوس روخو مكان ديوجو دالوت في تشكيلة يونايتد، ثم أجرى الفريق الضيف تبديلا هجوميا بإشراك مايسون جرينوود مكان ماتا، لكن نيوكاسل تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72، عبر هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى فيليمس في الناحية اليسرى، فمرر الأخير خارج منطقة الجزاء إلى ماثيو لونجستاف الذي سددها أرضية زاحفة على يمين الحارس دي خيا.

وفشل مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل، فكانت سيطرته على الكرة سلبية دون أي خطورة تذكر، في واحدة من امباريات القليلة بالدوري الإنجليزي الممتاز التي تتمتع بالإثارة المطلوبة، ودخل تاهيث تشونج مكان يونج في الدقائق الأخيرة، دون أن يحدث تغييرا.