محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 07 أكتوبر 2019

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
07 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
طقس رطب والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:
طقس رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب .

الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 24&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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