حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 07 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
07 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
طقس رطب والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
طقس رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب .
الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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