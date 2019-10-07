- دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم الاحد مواطنيها في لندن الى توخي الحذر والابتعاد عن اماكن الاحتجاجات والمظاهرات التي ستنظمها منظمة بيئية لمكافحة التغيير المناخي يوم غد الاثنين.
وشددت السفارة في بيان على اهمية التزام المواطنين بتعليمات الشرطة البريطانية والابتعاد عن اماكن هذه التجمعات والتي ستكون في وسط العاصمة لندن وتستمر من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.
وطالبت السفارة جميع المواطنيين في حال تعرضهم الى طارئ الاتصال فورا بالسفارة على الرقم 02075903400 مشيرا الى ان موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار ال24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنيين في كل الاوقات.
وكانت مجموعة من المنظمات البيئية والمنضوية تحت حركة (ايكستنشن روبيليون) قد دعت الحكومة البريطانية لإعلان حالة طوارئ بيئية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025.
ونظمت المجموعة احتجاجات كبيرة في ابريل الماضي شارك فيها آلاف من المتظاهرين على مدار اسبوع كامل اثرت على حركة المرور بشكل كبير بكبرى شوارع العاصمة الحيوية كما ادت الى تعطل النقل العام بعد ان اعترض متظاهرون قطارات الانفاق (مترو) بينما اغلق اخرون مداخل بعض المحطات الرئيسية ونفق امام مطار (هيثرو).
واعتقلت الشرطة البريطانية في احتجاجات مكافحة التغير المناخي في ابريل الماضي مايقارب 963 شخصا.
أضف تعليق