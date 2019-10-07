اعلنت الهيئة الاتحادية الاماراتية للضرائب اليوم الاثنين انه سيتم فرض ضريبة انتقائية على اجهزة وادوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

وطالبت الهيئة في بيان صحفي جميع منتجي ومستوردي ومخزني اجهزة وادوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة المبادرة الى التسجيل في النظام الالكتروني للهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية في حال عدم تسجيلهم حتى الآن.

وشددت على ضرورة تسجيل جميع السلع الانتقائية التي يقومون بتوريدها في حال كانت مشمولة بقرار مجلس الوزراء الاماراتي فميا اكدت ان هذه الخطوة ستجنب جميع الاطراف المعنية اي عقبات في الاستيراد او مخالفات قد تنتج عن التأخير في استكمال التسجيل.

وكانت الامارات بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية اعتبارا من بداية شهر اكتوبر 2017 على السلع ذات الضرر على الصحة العامة او البيئة وذلك بهدف الحد من استهلاكها من جهة والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الايرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات المنفعة العامة.

وتراوحت نسبة الضريبة الانتقائية وفقا للقانون الذي صدر سابقا بين 50 و100 في المئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ويتجاوز عدد السلع التي تم حصرها وتخضع للضريبة الانتقائية 1700 سلعة خلال اكتوبر من العام 2017 علما بأن نسبة 60 في المئة منها مدرجة ضمن منتجات المشروبات الغازية فيما نسبة 26 في المئة مصنفة ضمن قائمة التبغ ومشتقاته ونحو 14 في المئة ادرجت ضمن قائمة مشروبات الطاقة.