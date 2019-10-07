محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 أكتوبر 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
08 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
معتدل والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 25&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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