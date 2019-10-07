حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
08 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
معتدل والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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