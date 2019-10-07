اوصت لجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي الكويتي اليوم الاثنين على النظر في مقترح انشاء مراكز لتجميع النفايات في المحافظات او المناطق السكنية للتقليل من النفايات والتلوث البيئي.

وقالت رئيسة اللجنة مها البغلي عقب ورشة عمل بعنوان (مناقشة استراتيجية وطنية لتطوير ادارة النفايات ودعم صناعة إعادة التدوير) ان مسؤولية المجلس التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الاهداف المشتركة.

واضافت البغلي ان اللجنة اوصت ايضا بمخاطبة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا مفوضة لادارة ملف النفايات ممثلة من الجهات المعنية ذات الصلة كما اوصت بتمكين وإشراك القطاع الخاص في المساهمة في ادارة النفايات والحملات التوعوية.

وبينت ان الكويت جزء من المجتمع الدولي وعليها المشاركة في تحسين الوضع البيئي كما انها مرتبطة بقوانين دولية وعليها مسؤولية الالتزام بها.

وذكرت ان اللجنة ناقشت حجم صناعة اعادة التدوير في الكويت والعوائق التي تواجه نمو هذا القطاع وتحديات صناعة اعادة التدوير ومناقشة القصور التنظيمي والتشريعي لادارة النفايات.

واشارت البغلي الى ان اللجنة ناقشت كذلك انواع النفايات ومنها النفايات المنزلية الصلبة والانشائية بالاضافة الى النفايات الصناعية والتجارية ونفايات اخرى كالزيوت التي تعتبر غير منظمة وبعيدة عن الرقابة مما يسبب تلوثا بيئيا خطرا على الامن والسلامة.

وتابعت ان اللجنة استعرضت النفايات الكهربائية حيث لا يوجد تنظيم ولا رخص لهذا النشاط بالاضافة الى دور الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في تنظيم ودعم قطاع صناعة اعادة التدوير.