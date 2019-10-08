لماذا تخلت الولايات المتحدة عن الأكراد في سوريا؟

مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، تكون واشنطن قد تخلت عن حليف لها، المتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، والذي دعمته ضمن تحالف دولي للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”. فلماذا تخلت أمريكا عن حليفها الكردي، وتركته وجها لوجه أمام القوة العسكرية التركية، علما أن أردوغان أعلن شن عملية عسكرية في المنطقة.

وجدت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقرينفسها وجها لوجه أمام التهديد العسكري التركي، إثر بدء الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا وإعلان أردوغان شن عملية عسكرية في المنطقة. لتتخلى واشنطن بذلك عن حليف مهم لها في المنطقة، وفرت له كل الدعم في السنوات السابقة في حربها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

“واشنطن استعملت الأكراد كورقة ضغط على أردوغان”

ولم يستغرب علي ناجي، وهو باحث في الشأن الكردي، للانسحاب الأمريكي من شمال سوريا، معتبرا أن “تقاطع المصالح الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، لم يعد قائما، وبالتالي أن تحالفهما انتهى اليوم”، وفق رغبة واشنطن. “فالأكراد بالمنطقة كانوا بحاجة لدعم واشنطن لتقوية وجودهم فيها، وحمايتهم من أي تدخل تركي، وواشنطن كانت تحتاج لحليف في ذات المنطقة للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويعتبر ناجي أن أكراد قوات سوريا الديمقراطية بدورهم، يغيرون مواقفهم تبعا لمصالحهم، “فهم تارة مع الولايات المتحدة، وتارة أخرى مع روسيا وسوريا”. وأكد أن الولايات المتحدة من جانبها، “تعاملت مع قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لمصالحها، واستخدمتها أيضا كورقة ضغط على أردوغان”.

كما أن قوات سوريا الديمقراطية، يضيف ناجي، “دفعت ثمن اختلاف الولايات المتحدة وأوروبا حول استقبال جهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية” المعتقلين في سجون التنظيم الكردي العربي”. لأن الدول الأوروبية لا تزال تتردد في استقبال مواطنيها من الجهاديين رغم الدعوات الأمريكية المتكررة. فالخطوة الأمريكية، ينظر لها أيضا كـ”رسالة من واشنطن للأوروبيين” بخصوص هذا الملف.

ويضيف الباحث بأن أردوغان يحاول كذلك أن يستفيد من هذا الوضع سياسيا، ويعيد القليل من الحياة لشعبيته في الداخل. وبهذه العملية العسكرية، “فهو يعاقب الأكراد الذين صوتوا ضده في الانتخابات الأخيرة” و”إرضاء أطراف في المنظومة السياسية التركية لها مواقف معادية للأكراد”.

استهداف تركيا للأكراد

وأعلنت الولايات المتحدة صباح الاثنين بدء انسحابها من شمال سوريا، لتفسح المجال لأردوغان لشن هجمة عسكرية على المنطقة، مؤكدة أن القوات الأمريكية “لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها (…)، ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة” عند الحدود مع تركيا.

ويبرر أردوغان هذه العملية العسكرية بأنها تأتي في سياق محاربة “الإرهابيين”، وهو الوصف الذي تعودت أنقرة إطلاقه على المقاتلين الأكراد.

وتستهدف أنقرة من العملية قوات سوريا الديمقراطية، التي يعد الأكراد نواتها الصلبة، وكانت حليفا أساسيا للولايات المتحدة في المنطقة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث لعبت دورا رياديا في دحر التنظيم بدعم من واشنطن، لتتخلى عنها اليوم.

وبدأت الولايات المتحدة صباح الاثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وتحديدا من “نقاطها على الشريط الحدودي في بلدتي رأس العين وتل أبيض”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية.

ويسكن منطقة شمال سوريا عرب وأكراد. فالمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية، على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي تقطنها غالبية كردية.

وتعتبر تركيا مقاتلي الوحدات الكردية “إرهابيين” وترى فيهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود. وتخشى أنقرة من إقامة أكراد سوريا حكما مستقلا قرب حدودها، يمكن له أن يدعم النزعة الانفصالية لدى مواطنيها من الأكراد.

الأكراد غاضبون من تخلي أمريكا عنهم

وفي رد منها على الانسحاب الأمريكي من المنطقة، دعت قوات سوريا الديمقراطية “شعبها” من “العرب، الأكراد، السريان، الآشوريين إلى الانضمام إلى صفوفها والوقوف مع قواتنا الشرعية، للدفاع عن أمتنا من العدوان التركي”. واتهمت القوات الأمريكية أنها “لم تف بالتزاماتها” وسحب قواتها من المناطق الحدودية”.

وعلق الأكراد طيلة الأشهر الماضية آمالا على حليفتهم واشنطن لردع أي هجوم تركي محتمل، قبل أن يعلن البيت الأبيض ليل الأحد في بيان “قريبا، ستمضي تركيا قدما في عمليتها التي خططت لها طويلا في شمال سوريا”.

وبحسب البيت الأبيض، فإن “تركيا ستكون المسؤولة الآن عن جميع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين احتجزوا في العامين الماضيين غداة الهزيمة التي ألحقتها الولايات المتحدة” بالتنظيم، علما أن عشرات الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم يقبعون في سجون قوات سوريا الديمقراطية، التي حذرت من أن “العملية العسكرية التركية، سيكون لها تأثير سلبي كبير على حربنا ضد داعش، وستدمر كل الاستقرار الذي تحقق خلال السنوات الماضية”.

بوعلام غبشي