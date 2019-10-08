العراق.. جلسة برلمانية وترقب قرارات حكومية إضافية

يُنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة، اليوم الثلاثاء، لبحث الاحتجاجات ومطالب المتظاهرين، كما كشفت رئاسة مجلس الوزراء العراقي أنها ستعلن اليوم عن حزمة قرارات مهمة وجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، التي أعلنت أيضاً فتح المنطقة الخضراء في بغداد بعد استقرار الأوضاع.

وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته الاستثنائية، السبت الماضي، الحزمة الأولى من القرارات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين، وكان أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية، وتوزيع 17 ألف قطعة أرض سكنية بين المستحقين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، ومنح قروض معفاة من الفوائد.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد، الاثنين، على حاجة الجميع إلى مصارحة حقيقية بأن هذا الحراك والاحتجاج جاء نتيجة لمعاناة سنين من البؤس والمظالم والشعور بالحاجة إلى الإصلاح.

واعتبر الرئيس العراقي صالح، مطالبة المتظاهرين بالعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة ليست بالمستحيلة، وهي في صلب مسؤولية أي دولة تمثل شعبها.

وشدد الرئيس العراقي على محاسبة المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين، وأشار إلى “فتح تحقيق حول أسباب العنف ضد المحتجين في الأيام الماضية”.

وسقط العشرات من القتلى في صفوف المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات على الفساد وتدهور مستوى المعيشة الثلاثاء الماضي. واتهمت الحكومة وأجهزة الأمن قناصة مجهولين باستهداف المتظاهرين وعناصر أمن على السواء، دون الكشف عن هوية هؤلاء القناصة.